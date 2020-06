Coronavirus, a Parigi chiude Sacré Coeur: è la prima volta

(Foto Afp)

La Basilica del Sacré Coeur a Parigi ha chiuso i battenti per l'emergenza coronavirus. E' la prima volta che accade da quando la chiesa fu eretta nel 1914 sulla collina di Montmartre, si legge su Le Figaro. Lo ha annunciato il rettore della basilica, monsignor Laverton, spiegando che la chiesa "è prima di tutto un grande santuario, ma è anche uno dei monumenti più visitati di Parigi". E quindi, in seguito alle misure di confinamento per il coronavirus, chiuderà come gli altri monumenti pubblici, mentre le chiese francesi rimangono aperte. Dopo l'incendio di Notre Dame lo scorso aprile, ora chiude un altro dei principali simboli religiosi di Parigi.