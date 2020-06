Coronavirus, prima vittima in Russia

(Afp)

Prima vittima in Russia a causa della pandemia di coronavirus. Le autorità hanno confermato il decesso di una 79enne con patologie pregresse morta in un ospedale di Mosca, come riporta The Moscow Times. Sinora la Russia ha confermato 147 casi di coronavirus.

Le autorità locali in Russia "devono prepararsi per ogni scenario" di diffusione del contagio del nuovo coronavirus, ha dichiarato il presidente Vladimir Putin che nei giorni scorsi aveva assicurato che la situazione nel Paese era "sotto controllo". A Sebastopoli 77 persone sono tenute sotto controllo, otto delle quali sono state ricoverate con i sintomi del Covid19, ha reso noto il governatore facente funzione, Mikhail Razvozhaev.

E' stato dichiarato lo stato di elevata allerta per il nuovo coronavirus Sars-Cov2 in 80 regioni della Federazione, incluse Mosca, Pietroburgo e Sebastopoli. Questo significa che le scuole e le università rimangono chiuse e gli eventi pubblici sono sospesi.