Coronavirus Usa, morti madre e due figli in famiglia italoamericana

(Afp)

Il coronavirus uccide madre e due figli in una famiglia italoamericana in New Jersey. E' il New York Times a raccontare la drammatica vicenda della famiglia Fusco. Grace 73 anni e madre di 11 figli, è deceduta mercoledì dopo aver contratto l'infezione. Poche ore prima si era spento uno dei suoi figli. Cinque giorni prima era morta una figlia -la 55enne Rita Fusco-Jackson- contagiata anche lei dal virus. Altri 4 figli, dice il quotidiano, sono ricoverati in ospedale.

Tre, in particolare, sarebbero in condizioni critiche secondo le informazioni confermate da una parente, Roseann Paradiso Fodera. Altri 20 membri della famiglia sono in quarantena nelle proprie case. "Se non sono attaccati ad un respiratore, sono in quarantena", ha detto Paradiso Fodera, legale e portavoce della famiglia. "E' una tragedia, non possono nemmeno piangere i propri cari come vorrebbero fare".