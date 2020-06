"Ho voluto fortemente che il Parlamento resti aperto, perché la democrazia non può farsi abbattere dal virus, perché siamo l’unica istituzione europea votata dai cittadini e vogliamo rappresentarli e difenderli". Lo sottolinea il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, in un videomessaggio. "Per questo - prosegue - ho deciso di convocare una plenaria straordinaria per giovedì 26 Marzo al fine di approvare le misure di emergenza presentate dalla Commissione europea. Sarà la prima plenaria che voterà con il sistema del voto a distanza".