Cina 'scagiona' medico deceduto, fece scattare allarme su coronavirus

Un encomio postumo per il dottor Li Wenliang, l'oftalmologo di Wuhan che tra i primi ha fatto scattare l'allarme sul coronavirus e che è deceduto dopo aver contratto l'infezione. Le autorità cinesi, come si legge sul Guardian, hanno sostanzialmente scagionato il 33enne medico, finito sotto il controllo della polizia nella fase iniziale dell'epidemia. Il provvedimento di ammonizione emesso nei confronti di Li è stato revocato, la famiglia del medico ha ricevuto "scuse solenni" e a due funzionari sono state comminate sanzioni disciplinari per la gestione della vicenda.