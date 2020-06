Coronavirus arriva in Niger, 36esimo Paese africano colpito

(Afp)

Un primo contagio da coronavirus è stato confermato in Niger, che diventa così il 36esimo Paese africano a essere colpito dall'infezione. Si tratta di un uomo che lavora per una compagnia di trasporti arrivato nella capitale Niamey da Accra, nel Ghana, passando attraverso Abidjan in Costa d'Avorio e Ouagadougou in Burkina Faso. Lo rende noto il ministero della Sanità in una nota rilanciata dalla televisione di Stato, spiegando che la persona contagiata è in condizioni stabili.

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) spiega che finora in Africa sono stati confermati oltre 700 casi e almeno 17 decessi a causa del Covid-19.