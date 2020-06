Coronavirus, in Francia oltre 12 mila contagi

Afp

Con 78 nuovi decessi è salito a 450 il numero dei morti causati dal coronavirus in Francia. Lo ha reso noto in conferenza stampa il direttore dell'Autorità nazionale per la salute, Jérome Salomon, secondo cui sono 12.612 i casi confermati con una crescita del 15% in 24 ore. Ieri infatti il dato comunicato è stato di 10.995. Secondo Salomon, 1.297 persone sono in condizioni gravi.