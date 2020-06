Coronavirus, nessun contagio a Wuhan per il secondo giorno consecutivo

(Afp)

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano contagi a Wuhan, la città epicentro del focolaio di nuovo coronavirus, e in Cina a livello locale, mentre in tutto il Paese si contano 39 nuovi casi, ma importati dall'estero, per un totale di 228. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Pechino, che danno notizia anche di tre vittime. Dei 39 nuovi casi confermati, 14 si registrano nella provincia di Guangdong, otto a Shanghai, sei a Pechino, tre a Fujian e uno ciascuno a Tianjin, Liaoning, Heilongjiang, Zhejiang, Shandong, Guangxi, Sichuan e Gansu.

Le ultime cifre aggiornate parlano dunque di 80.967 casi in Cina e 3.248 vittime.