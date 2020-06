Coronavirus, a Nizza scatta il coprifuoco

Fotogramma /Ipa

A Nizza, in Francia, da domani sera scatterà alle 23 un coprifuoco fino alle 5 di mattina. Ad annunciarlo ai microfoni di Bfm Tv è il prefetto di Nizza, Bernard Gonzalez. "Questa ordinanza punta in particolare chi trova divertente, come dei giovani questa sera, sfidare le autorità pubbliche non rispettando i divieti", afferma Gonzalez.