Coronavirus, l'ordine della California: "State a casa"

"Restate a casa". E' l'ordine contenuto in una direttiva del governatore della California, Gavin Newsom, che ha limitato tutti movimenti non essenziali dei 40 milioni di abitanti dello stato e consentito solo attività e servizi essenziali, come supermercati e farmacie. "Non siamo vittime delle circostanze - ha detto - Possiamo prendere le decisioni che servono per affrontare questo momento, questo è un momento in cui dobbiamo prendere decisioni difficili". In California si contano al momento 13.600 casi e 200 vittime del coronavirus.