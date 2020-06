Coronavirus, Trump: "L'America vincerà"

(Afp)

"L'America sta vincendo, l'America vincerà" la battaglia con il coronavirus. Lo ha detto Donald Trump nella conferenza alla Casa Bianca, aggiungendo che il Paese uscirà più forte da questa battaglia e avrà "imparato a contare sugli altri Paesi".

Gli Stati Uniti, in accordo con Canada e Messico, hanno deciso di chiudere i confini terrestri "a tutti i viaggi non essenziali", ha reso noto il segretario di stato americano Mike Pompeo, in un briefing alla Casa Bianca, dopo che il presidente americano Trump aveva annunciato che, per contrastare l'epidemia di coronavirus, "i confini meridionali e settentrionali degli Stati Uniti saranno considerati allo stesso modo". La misura ha valore a partire dalla mezzanotte di oggi.