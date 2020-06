Coronavirus, in Francia 112 morti in 24 ore

(Afp)

In Francia si sono registrati altri 112 decessi provocati dal coronavirus. E' quanto emerge dal bollettino diffuso questa sera dal ministero della Sanità francese che registra come il numero dei casi confermati è 14.459, contro i 12.612 di ieri. Il numero totale dei decessi è salito a 562.

Sono 6172 le persone ricoverate in ospedale, 1525 sono in rianimazione. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un aumento dei ricoveri, 946, e dei casi gravi in rianimazione, 220, conclude il comunicato del ministero francese.