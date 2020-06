Coronavirus, FT: "Germania metterà in campo 356 mld di euro"

(Afp)

La Germania mette da parte le regole di bilancio e si appresta ad approvare un pacchetto di misure da 356 miliardi di euro, circa il 10 per cento del Pil del Paese, per fronteggiare i danni economici causati dall'epidemia di coronavirus. Lo scrive il Financial Times, riferendo che lunedì il governo presieduto da Angela Merkel sarà chiamato ad approvare il nuovo indebitamento, che segna un cambio radicale di rotta rispetto alle politiche di Berlino.

Sul tavolo ci saranno 156 miliardi di euro da aggiungere alla legge di bilancio 2020, compresi 50 miliardi di euro di aiuto alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi, le cui entrate stanno collassando sotto l'impatto del coronavirus. Il governo approverà anche un fondo di stabilizzazione economica da 100 miliardi di euro che sarà usato per acquisire partecipazioni nelle aziende colpite dalla pandemia, aprendo così la strada ad un cospicuo programma di aiuti di Stato.

Il piano del governo, riferiscono le fonti del Financial Times, prevede anche un prestito da 100 miliardi di euro dal nuovo fondo di stabilità alla KfW, la banca pubblica tedesca, che è l'equivalente dell'italiana Cassa depositi e prestiti, per fornire credito illimitato alle aziende che si trovano di fronte ad una contrazione del credito, in base al programma annunciato nei giorni scorsi dal ministro delle Finanze, Olaf Scholz.