Coronavirus, oltre 10mila casi nello stato di New York

(Afp)

Ci sono 10.356 casi di coronavirus nello stato di New York. Lo ha dichiarato il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, precisando che nello stato sono stati effettuati oltre 45mila tamponi. Circa il 15% dei malati di Covid-19 sono ricoverati in ospedale, ha aggiunto. "Più test facciamo, più scopriamo positivi", ha detto ancora.