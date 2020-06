Coronavirus, in Spagna oltre 1300 morti

Afp

Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'epidemia di coronavirus in Spagna. Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Sanità di Madrid, i morti sono 1.326 mentre i contagiati 24.926. I guariti invece sono 2.125. In 24 ore, dunque, si è registrato un aumento di quasi 5mila casi e di 324 morti in Spagna.

Fernando Simon, direttore del Centro per il coordinamento delle emergenze sanitarie, ha avvertito che "è molto probabile che i dati sottostimino la realtà" e che "giorni difficili e duri stanno arrivando". Il ministero dell'Interno spagnolo ha comunicato che 31mila persone sono state denunciate e 315 arrestate per essersi spostate nel Paese senza una valida giustificazione.