Coronavirus Gb, Johnson: "Rischiamo di essere travolti come Italia"

(Afp)

"Gli italiani hanno un eccellente servizio sanitario. Eppure i loro medici e infermieri sono stati totalmente travolti dall'emergenza". E' un passaggio del messaggio che il premier britannico Boris Johnson ha diffuso nella tarda serata di sabato alla viglia del 'Mother's Day', esortando i cittadini ad evitare visite dai genitori. Secondo il primo ministro, il Regno Unito "è indietro di 2-3 settimane" rispetto a quanto sta accadendo in Italia, dove si registrano oltre 4800 decessi.

"I dati sono gravi e stanno accelerando. In Italia il numero di morti si conta in migliaia e aumenta. A meno che non agiamo tutti insieme, con uno sforzo nazionale eroico e collettivo per arginare la diffusione, è probabile che anche il nostro servizio sanitario venga travolto", le parole di Johnson.