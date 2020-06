Coronavirus, oltre 300mila casi e 13mila morti nel mondo

(Afp)

In tutto il mondo sono più 307.280 le persone contagiate e 13.049 i morti per la pandemia di coronavirus. Il dato è stato aggiornato oggi dall'università John Hopkins, secondo la quale sono stati colpiti 171 paesi e territori. Le persone guarite sono 92.378.

La Cina, dove è iniziata l'epidemia, è il paese più colpito con 81.348 contagiati, 3.265 morti e 72.360 guariti. Segue l'Italia con 53.768 contagi, 4.285 morti e 6.072 guarigioni (dati John Hopkins).

Gli Stati Uniti sono saliti nelle ultime ore in terza posizione con 26.747 contagi, 340 morti e 176 guarigioni, seguiti dalla Spagna con 25.496 contagi, 1.381 morti e 2.125 guarigioni. La Germania è quinta per numero di contagi (22.364), ma registra 84 morti. Per l'Iran il dato diffuso dall'università è di 20.610 contagi, 1.556 morti e 7.635 guarigioni.