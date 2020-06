Coronavirus, in Spagna altre 399 vittime

(Afp)

In Spagna sono 1.725 i morti per il coronavirus, 399 più di ieri, mentre i contagi arrivano a 28.572. Lo scrive El Pais, unendo il dato del ministero della Salute con quelli delle comunità autonome. Intanto il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato che lo stato d'emergenza, dichiarato il 14 marzo, per il coronavirus verrà prorogato di altri 15 giorni.

Sanchez ha fatto l'annuncio in una conferenza stampa dopo aver tenuto una videoconferenza con i leader delle 17 regioni autonome della Spagna.