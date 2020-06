Coronavirus, altri 54 morti in Gran Bretagna: vittime sono 335

(Afp)

Nel Regno Unito sono stati registrati nelle ultime 24 ore altri 54 decessi da coronavirus. Lo hanno riferito le autorità sanitarie britanniche. Il totale delle vittime nel Paese è ora di 335 morti.

Il ministro britannico della Salute, Matt Hancock, ha avvertito i cittadini che "molto presto" potrebbero essere imposte misure più severe, come il confinamento a casa o il divieto di spostarsi, se la popolazione non rispetterà le misure di contenimento per il coronavirus.

Le esortazioni di Hancock, citate da diversi media, arrivano mentre i principali quotidiani britannici titolano sulla minaccia del governo di chiudere tutti in casa se non si rispettano le regole. "24 ore per evitare un lockdown completo", scrive a tutta pagina il 'Daily Telegraph', "Minaccia di coprifuoco per fermare il virus" titola il 'Times', mentre i principali quotidiani pubblicano le foto delle migliaia di britannici che hanno affollato le strade delle città e i parchi durante il weekend.

Il governo britannico ha deciso ieri di inviare lettere e messaggi sui cellulari a 1,5 milioni di persone considerate più a rischio per il coronavirus, chiedendo loro di rimanere chiusi in casa.