Coronavirus, Di Maio: "Dall'estero ci guardano con rispetto"

Afp

"Dall’estero ci guardano con rispetto e osservano come stiamo affrontando questa emergenza. Noi stiamo mettendo in campo tutte le misure necessarie, ordinarie e straordinarie, per tutelare ogni singolo cittadino italiano. Da questa malattia si può guarire e dimostreremo di essere un grande popolo che ha saputo lottare. E rialzare la testa". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, postando una foto con su scritto "Noi al servizio del Paese".