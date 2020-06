Coronavirus, Obama: "Obamacare sotto attacco, oggi ne abbiamo bisogno più che mai"

"Dieci anni fa oggi ho firmato l'Affordable Care Act, che ha protetto le persone con malattie preesistenti, ha ridotto della metà il numero delle persone non assicurate e molte altre cose". Così ha scritto oggi su Twitter Barack Obama sottolineando come il suo Obamacare "sia ancora sotto attacco politico proprio ora che abbiamo bisogno più che mai di assistenza sanitaria", con un riferimento all'emergenza coronavirus e al fatto che Donald Trump in questi anni ha sistematicamente smantellato parte della riforma sanitaria.

"Dobbiamo proteggerlo, ampliarlo fino a garantire l'assistenza sanitaria a tutti", ha concluso l'ex presidente.