Coronavirus, il Palaghiaccio di Madrid diventa obitorio

Fotogramma /Ipa

Obitori pieni a Madrid per i casi di coronavirus: la situazione in rapida evoluzione in Spagna ha costretto la Comunità di Madrid a creare un obitorio improvvisato nel Palazzo del Ghiaccio, nel distretto di Hortaleza, per preservare il corpi di vittime dell'epidemia. Lo scrive oggi la stampa spagnola.

"Considerato il progressivo aumento del numero dei defunti e l'impossibilità degli obitori di garantire la sepoltura entro il periodo stabilito, la società concessionaria Ice Palace ha ceduto le sue strutture per ospitare questi corpi in attesa che la situazione torni gestibile", spiegano dal Consiglio comunale di Madrid.