Coronavirus, rapido aumento contagi in Svizzera: oltre mille in 24 ore

(Afp)

I casi di coronavirus in Svizzera sono in rapido aumento. Secondo i dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) sono ora 8.060, ovvero 1.046 in più rispetto a 24 ore fa. Almeno 66 persone sono morte.

Altri decessi potrebbero essere legati al Covid-19, ma si attendono i risultati ufficiali delle analisi, ha sottolineato l'Ufsp. La situazione più critica rimane quella in Ticino, con 1.165 persone in totale positive al virus e 11 morti nelle ultime 24 ore. L'incidenza della malattia (casi per 100.000 abitanti) in Ticino ha raggiungo il dato di 326,9. Il cantone italofono è seguito da Vaud (235,3) e Basilea Città (222,8).