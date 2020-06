Coronavirus, negli Usa oltre 40mila casi: New York è stato più colpito

(Foto Afp)

Continua a salire il bilancio dei morti e dei contagi negli Stati Uniti. Sono oltre 470 le persone decedute a causa della diffusione del coronavirus, mentre il numero dei casi è arrivato a più di 40mila, secondo i calcoli del Coronavirus Resource Center della John Hopkins University,

Gli Usa sono così il terzo Paese per numero di casi registrati, dopo la Cina (81.496) e l'Italia (59.138), seguito dalla Spagna (33.089). Il maggior numero di decessi si sono registrati nello stato di New York (99) e di Washington (75).

Nello stato di New York sono 20.875 i casi, ha annunciato oggi il governatore Andrew Cuomo, precisando che nelle ultime 24 ore altre 5707 persone sono risultate positive. Mentre i decessi sono 157. "In termini assoluti, New York è lo stato che ha più bisogno di aiuto in tutta la nazione", ha affermato Cuomo. Sono 78mila le persone che sono state sottoposte ai test. Il 13% dei positivi sono ricoverati in ospedale, ed il 24% di questi si trovano in terapia intensiva.

Nel frattempo continua ad allungarsi la lista degli stati americani hanno ordinato ai cittadini di rimanere a casa, con l'eccezione degli addetti ai servizi considerati essenziali. Oggi infatti anche i governatori di Michigan, Indiana e West Virginia hanno emesso l'ordine 'stay home', che entrerà in vigore dopo la mezzanotte, facendo salire a 12 il numero degli stati che hanno adottato misure del genere. A seguire l'esempio della California, il primo stato ad adottare la misura, sono stati anche New York, ,Illinois, Connecticut, New Jersey, Maryland, Louisiana, Ohio, Delaware, Michigan, Massachussets. Ci sono poi dei sindaci che hanno adottato ordinanze in questo senso in città come Dallas, Philadelphia, Nashville, St. Louis e Kansas City.