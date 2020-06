Coronavirus, in Iran quasi duemila morti

(Afp)

Altri 122 decessi a causa del coronavirus sono stati registrati in Iran nelle ultime 24 ore facendo salire a 1.934 il bilancio delle vittime. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Sanità di Teheran, Kianoush Jahanpour, citato dai media locali. Da ieri, inoltre, si contano 1.762 nuovi casi che portano a 24.811 i contagi confermati nella Repubblica islamica.

Secondo il presidente iraniano, Hassan Rohani è "evidente" che in Iran sia "in calo" il numero dei ricoveri in ospedale e dei decessi. Due dati "per noi importanti" e che testimoniano "gli importanti passi avanti fatti" contro il coronavirus. Durante una riunione della task force nazionale, Rohani ha ringraziato il sistema sanitario del Paese per il "duro lavoro, la dedizione e il sacrificio" messi in campo per fronteggiare l'emergenza e la popolazione per "aver ascoltato le raccomandazioni" del governo per garantire il distanziamento sociale.

Il presidente ha quindi sottolineato che le misure adottate sono necessarie per fornire al sistema sanitario il tempo necessario per la cura dei malati. "Dobbiamo agire in modo tale che i nostri letti, le nostre unità di terapia intensiva, i nostri medici e le nostre infermiere abbiano il potenziale e la capacità di farlo", ha spiegato.