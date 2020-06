Coronavirus, Di Maio: "Atterrato volo da Cina con 1,5 mln mascherine"

(Afp)

"È atterrato a Malpensa il volo Neos partito ieri dalla Cina con a bordo 25 tonnellate di materiale sanitario: circa 1,5 milioni di maschere, 155 ventilatori polmonari, 205mila guanti di lattice, mille kit diagnostici e altrettante tute protettive". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook.

"Massimo impegno della nostra ambasciata in Cina che ha coordinato l'operazione in raccordo con il ministero degli Affari Esteri e la Protezione civile", ha sottolineato il titolare della Farnesina. "Non ci fermeremo fino a quando non arriverà in Italia tutto il materiale necessario", ha aggiunto Di Maio.