Coronavirus Spagna, anziani morti in case riposo: "Li hanno abbandonati"

Afp

Anziani abbandonati nelle case di riposo e morti soli nei loro letti durante l'emergenza coronavirus. E' questo quanto denunciato dalla ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, che ieri in diretta su Telecinco, nel corso di 'El programa de Ana Rosa', ha raccontato come durante le visite in alcune case di riposo "l'Esercito ha potuto vedere anziani abbandonati, se non morti nelle loro stanze". Per questo, il ministro ha assicurato come il governo sarà "forte e implacabile" nel monitorare il trattamento degli ospiti all'interno delle residenze per gli anziani.