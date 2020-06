Coronavirus, la Spagna sfiora i 2700 morti

Afp

In Spagna sono ormai 39.673 i casi di contagio da Covid-19 e 2.696 i morti con coronavirus. Lo riporta il giornale El Mundo, che cita dati del ministero della Sanità di Madrid. In un solo giorno, si legge, si sono registrati 6.582 nuovi casi, per lo più a Madrid e in Catalogna, e in un solo giorno sono stati 514 i morti. Solo nella regione di Madrid si contano 1.535 decessi e 12.352 contagi.

"Siamo nella settimana difficile" della Spagna. Si è espresso così il responsabile del Centro per il coordinamento delle emergenze sanitarie del ministero della Sanità di Madrid, Fernando Simón. "E' la settimana in cui dobbiamo lavorare affinché non sia eccessiva la pressione sul sistema di assistenza", ha detto Simón in dichiarazioni riportate da El Pais. La Spagna aspetta ancora il picco dei casi e spera poi di iniziare a "veder scendere il numero" dei contagi. Il quadro che oggi abbiamo di fronte, ha rimarcato, "è un'immagine di quanto accaduto qualche giorno fa a livello di trasmissione".