Coronavirus, in Svizzera 8 mila contagi e 86 morti

Afp

I casi di coronavirus continuano a progredire in Svizzera. Secondo i dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) sono ora 8.836, ovvero circa 800 in più rispetto a 24 ore fa. Almeno 86 persone sono morte. Altri quattro decessi potrebbero essere legati al Covid-19, ma si attendono i risultati ufficiali delle analisi, ha sottolineato l'Ufsp. La situazione più critica rimane quella in Ticino, con 1.211 contagi e 53 morti, ossia 5 in più nelle ultime 24 ore.

L'incidenza della malattia (casi per 100.000 abitanti) in Ticino ha raggiungo il dato di 339,9. Il cantone italofono è seguito da Vaud (263) e Basilea Città (240,3). Come sempre, l'Ufsp ha precisato che le cifre odierne si basano sulle dichiarazioni ricevute fino a questa mattina alle 09.00. Per questo motivo possono divergere dai dati comunicati dai cantoni.

Intanto, il cantone di Zurigo ha deciso di utilizzare la prigione di Horgen - chiusa lo scorso dicembre - per trasferirvi i detenuti positivi al coronavirus che necessitano di cure. È prevista una collaborazione con altri cantoni svizzeri. La prigione di Horgen sarà trasformata in una sorta di infermeria per i detenuti malati di Covid-19, ha fatto sapere l'ufficio cantonale per l'esecuzione delle pene, confermando una notizia della radio svizzero tedesca Srf1.

Non sono ancora disponibili dati sui detenuti contagiati e non si sa quanti letti disporrà il nuovo reparto nella prigione di Horgen. In linea di principio, i detenuti infetti vengono curati nei penitenziari dove stanno scontando la loro pena. Ad Horgen saranno trasferiti i detenuti che necessitano di cure più intensive.