Coronavirus, Trump conferma: "Test Melania è negativo"

Negativo il risultato del test per il Covid-19 condotta dalla first lady americana Melania Trump. Lo ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump incontrando i giornalisti alla Casa Bianca. "Sta bene'', ha detto rispondendo a una domanda sullo stato di salute della first lady e dicendo ''è negativo, sì'' a proposito del test condotto per il Covid-19.

"La first lady ha eseguito il test la stessa sera che lo ha fatto il presidente Trump in via precauzionale. Il test è negativo'', ha detto citata dalla Cnn la portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham.