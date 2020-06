Coronavirus, il video di De Luca 'conquista' Naomi Campbell

(Fotogramma)

Alla fine, Vincenzo De Luca finisce in un post di Naomi Campbell. La top model ha postato su Instagram il video, ormai virale, che raccoglie le 'performance' di alcuni amministratori locali italiani, impegnati a far rispettare le norme nell'emergenza coronavirus. La clip, con sottotitoli in inglese, si apre con le dichiarazioni rese un paio di giorni fa dal governatore della Campania: "Sento parlare di feste di laurea. Mandiamo i carabinieri. Con i lanciafiamme". Concetti che Naomi Campbell pare gradire, a giudicare dal messaggio abbinato al video: "Ascolta, America. Ascolta", scrive rivolgendosi agli Stati Uniti, alle prese con l'epidemia.