Coronavirus, in Belgio quasi 5mila casi: in aumento i ricoveri

Sono quasi 5mila i casi accertati di contagio da coronavirus in Belgio. Stando all'ultimo bilancio pubblicato da Sciensano, Istituto scientifico di salute pubblica, nelle ultime 24 ore sono emersi 668 nuovi casi, per un totale di 4937 infezioni. Inoltre, i decessi registrati dall'inizio della pandemia sono 178, 56 in più rispetto a ieri. In grande aumento il numero dei ricoverati - 434 nelle ultime 24 ore - mentre 115 pazienti sono stati dimessi.