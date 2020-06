Coronavirus, Francia pensa al rilascio di 6mila detenuti

(Fotogramma)

Fino a seimila detenuti potrebbero essere liberati in anticipo dalle carceri francesi per ridurre i rischi di contagio dovuti al sovraffollamento, durante l'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Nicole Belloubet, spiegando che la misura dovrebbe riguardare i detenuti che hanno meno di due mesi da scontare e che potrebbero completare la pena agli arresti domiciliari.

I detenuti con meno di sei mesi da scontare, invece, potrebbero vedersi la pena commutata in affidamento ai lavori sociali. Inoltre, i detenuti che mantengono una buona condotta durante l'epidemia potrebbero avere la pena ridotta di due mesi. "Stimiamo che tra le cinquemila e le seimila persone potrebbero beneficiare di queste misure", ha detto Belloubet, specificando che non ci saranno sconti di pena per i condannati per reati di terrorismo, per violenze domestiche e altri reati gravi. Più della metà degli oltre 70mila detenuti francesi sono detenuti in carceri sovraffollate, secondo i dati ufficiali del mese di gennaio.