Coronavirus, Macron schiera l'esercito

Il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di schierare l'esercito per contribuire a contrastare la diffusione del nuovo coronavirus in Francia. Lo rende noto France 24, affermando che i militari saranno impegnati nella cosidetta 'Operazione resilienza'. L'obiettivo è quello di ''aiutare la popolazione'' a evitare il contagio.

L'esercito francese sarà incaricato di fornire supporto medico e logistico nella lotta alla diffusione del Covid-19, ha spiegato Macron. La Francia, ha proseguito, prevede l'invio di navi con elicotteri per il trasporto di pazienti nei territori d'oltremare della Francia, ovvero nei Caraibi, in Sud America e nell'Oceano indiano. Ribadendo che ''la Francia è in guerra contro il virus'', Macron ha avvertito: "Siamo solo all'inizio. Ma ce la faremo, perché non ci arrenderemo, perché siamo forti".