Coronavirus, nessun caso in Hubei: Cina revoca restrizioni

(Foto Afp)

La Cina non riporta nessun caso di coronavirus nella provincia di Hubei, l'epicentro originario della pandemia, ed un totale di 47 nuovi casi relativi tutti a persone arrivate dall'estero, secondo i dati resi noto oggi dalla Commissione nazionale della Sanità. Nel Paese si sono anche registrati quattro nuovi decessi per il virus.

Da oggi nella provincia di Hubei vengono ritirate le misure di lockdown che per oltre due mesi impediscono ai residenti di lasciare la provincia. La misura, che non comprende la capitale Wuhan che rimarrà in lockdown fino al prossimo 8 aprile, prevede quindi che gli abitanti di Hubei che stanno bene potranno ricominciare a viaggiare all'interno della Cina.

Dall'inizio dell'epidemia, lo scorso dicembre, il Covid-19 ha provocato 3281 vittime in Cina, contagiato 81.218 persone, con 73.650 guariti.