Coronavirus, oltre mille pazienti gravi nell'Ile-de-France

Foto Fotogramma

Negli ospedali dell'Ile-de-France, la regione in cui si trova Parigi, si sono superati i mille casi di pazienti gravi ricoverati per coronavirus. Ad annunciarlo è stato oggi il direttore generale dell'Assistenza pubblica-ospedali di Parigi (Ap-Hp), Martin Hirsch, che ha lanciato una "richiesta di aiuto". E' necessario "che possa mettere davanti ad ogni malato grave un respiratore, non voglio che sui respiratori incontriamo le stesse difficoltà avute con le mascherine", ha dichiarato su FranceInfo. "Abbiamo bisogno - ha poi aggiunto - di tutte le quadre e di tutto il personale. Servono le migliaia di persone supplementari necessarie per stare accanto ai pazienti".