Coronavirus, in Russia 658 contagi confermati

(Afp)

I contagi di Covid-19 in Russia sono 658, con 163 nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore, ha reso noto la vice premier Tatiana Golikova, a capo della task force che segue l'epidemia per il governo. Ci sono in tutto il paese 112mila persone "sotto osservazione e in auto isolamento", ha aggiunto Golikova, citata dall'agenzia di stampa Tass, senza precisare altro. Le regioni in cui sono stati confermati contagi sono 55 (sulle 85 della Federazione).