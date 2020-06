Coronavirus, Svizzera supera soglia dei 100 morti

(Afp)

Il bilancio delle vittime legate al coronavirus in Svizzera ha ufficialmente superato i 100 morti. Stando ai dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), i decessi sono 103, mentre secondo un calcolo dell'agenzia Keystone-ATS le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 sono almeno 150.

I contagi confermati, come annunciato oggi in conferenza stampa dal consigliere federale e ministro dell'interno Alain Berset, sono invece 9.765, ovvero 929 in più in confronto a ieri.

Il conteggio delle vittime effettuato da Keystone-ATS si basa sui dati dei Cantoni, quello dell'Ufsp sugli annunci di laboratori e medici. Per questo vi è una discrepanza, evidente dall'inizio della crisi, fra le cifre ufficiali fornite dalla Confederazione e quelle reali.