"Avete salvato mia moglie, vi amo": la foto che commuove l'America

"Vi ringrazio per aver salvato la vita di mia moglie. Vi amo tutti". E' il messaggio che un uomo, in New Jersey, ha consegnato al personale dell'ospedale che ha curato la moglie, affetta da coronavirus. Con un cartello in mano, l'uomo ha bussato alla vetrata e ha attirato l'attenzione di un'infermiera. E' stata lei a scattare la foto e a pubblicarla sui social, con un post che è diventato un simbolo della lotta all'epidemia negli Stati Uniti.

"L'altro giorno -scrive l'infermiera Allie- ho sentito bussare al vetro e questo è ciò che ho visto. Quest'uomo non poteva entrare ma voleva mostrare la sua gratitudine. Gli ho chiesto se potevo fare una foto, ha annuito, aveva il volto rigato dalle lacrime. Mi sono affacciata alla porta, ho chiesto come stesse la moglie. 'Benissimo, torna a casa oggi, siete meravigliosi', ha detto. Non lo conosco, non conosco sua moglie ma negli ultimi 13 anni, come infermiera, mi sono resa conto che lo facciamo per questo: sono momenti duri, ma noi facciamo la differenza. Amo la mia squadra".