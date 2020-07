Coronavirus, in Africa 72 morti e oltre 2.700 casi

(Afp)

Sono 72 le persone morte con coronavirus in Africa. E' quanto emerge dai dati diffusi stamani dal Centro di controllo delle malattie dell'Unione Africana (Cdc Africa). In 46 Paesi del continente sono almeno 2.746 i casi di infezione e sono 210 le persone guarite dopo aver contratto la Covid-19.

Al momento sono 16 i Paesi in cui si registrano vittime: Algeria (21), Egitto (21), Marocco (6), Tunisia (5), Burkina Faso (4), Repubblica democratica del Congo (3), Mauritius (2), Ghana (2), Gambia (1), Sudan (1), Gabon (1), Camerun (1), Zimbabwe (1), Capo Verde (1), Nigeria (1) e Niger (1).

Nel frattempo il ministero della Sanità della Somalia ha confermato un secondo caso di Covid-19 nel Paese. Lo ha detto il ministro somalo della Sanità Fawziya Abikar nel corso di una conferenza stampa a Mogadiscio, spiegando che il cittadino somalo era stato posto in quarantena una volta rientrato dall'Italia. L'uomo non mostrava febbre, difficoltà respiratorie o tosse al suo ritorno in patria.