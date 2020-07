Coronavirus, Francia: 365 morti in un giorno

Foto AFP

Il coronavirus ha provocato 365 decessi nelle ultime 24 ore in Francia tra cui "per la prima volta, una ragazza di 16 anni" nell'Ile-de-France, portando a 1.696 il numero dei morti dall'inizio dell'emergenza. Lo ha reso noto in conferenza stampa il direttore dell'Autorità nazionale per la salute, Jérome Salomon, secondo il quale 3.375 pazienti si trovano attualmente in terapia intensiva (+548 in un giorno), mentre i casi confermati sono 29.155.