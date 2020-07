Coronavirus, Senato Usa approva piano da 2 mila miliardi

Afp

Il Senato Usa ha approvato all'unanimità il pacchetto di stimoli all'economia da 2mila miliardi di dollari, per fronteggiare la crisi causata dall'epidemia di coronavirus. Il piano punta a stabilizzare famiglie e aziende in tutto il paese, mentre aumentano i timori per profonda recessione dovuta all'emergenza sanitaria, che potrebbe avere ripercussioni globali. Tra le misure contenute nel piano, il pagamento diretto di 1.200 dollari per ciascun individuo al quale si aggiungono 500 dollari per figlio, nel tentativo di pompare denaro nell'economia.

Intanto, sono stati superati i mille morti per coronavirus negli Stati Uniti. Secondo i dati messi a punto dalla Johns Hopkins University, mercoledì risultavano 1.033 decessi, con 68.572 casi di contagio. Gli Usa sono il terzo Paese al mondo per numero di contagi dopo Cina e Italia.