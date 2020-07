Coronavirus, "test rapidi comprati in Cina non funzionano bene"

(Afp)

I test rapidi che la Spagna ha ordinato in Cina "non individuano i casi positivi come si sperava". Sintetizzano così il problema fonti anonime che hanno partecipato alle prime prove e a cui dà voce il giornale El Pais. Non funzionano bene, sottolinea il quotidiano, riportando le conclusioni lasciate trapelare da laboratori di microbiologia delle aziende ospedaliere spagnole. I riflettori sono puntati sui test rapidi prodotti dall'azienda cinese Bioeasy di Shenzhen. "Hanno una sensibilità del 30%, quando dovrebbe superare l'80%", scrive il giornale citando le sue fonti. E, ha detto un esperto, con "quel valore non ha senso usare questi test".

La risposta di Pechino agli spagnoli non tarda ad arrivare. El Pais ha puntato i riflettori sui test rapidi prodotti dall'azienda cinese Bioeasy di Shenzhen. Peccato, dicono dalla Repubblica Popolare, che la ditta non abbia la necessaria licenza. "L'acquisto di materiale sanitario annunciato dal ministero della Sanità di Madrid è tuttora in corso e non sono partiti materiali dalla Cina", twitta l'ambasciata cinese a Madrid. E aggiunge: la "Shenzhen Bioeasy Biotechnology non rientra nell'elenco di fornitori che il ministero del Commercio cinese ha proposto alla Spagna".

"La Shenzhen Bioeasy Biotechnology - incalza la rappresentanza diplomatica - non ha la licenza dell'Amministrazione nazionale cinese per i prodotti medicali per la vendita dei suoi prodotti". Secondo El Pais, dalla Bioeasy la Spagna ha acquistato 340.000 test rapidi. L'ambasciata precisa ancora: "Le donazioni del governo cinese e di altri soggetti, come il gruppo Alibaba, non includono prodotti diffusi dalla Shenzhen Bioeasy Biotechnology".