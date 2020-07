Coronavirus, Cnn: 25 positivi sulla portaerei americana Roosevelt

(Afp)

Sono 25 i casi di coronavirus a bordo della portaerei americana USS Theodore Roosevelt. Lo confermano fonti della Marina alla Cnn ammettendo che altri test potrebbero risultare positivi. A bordo ci sono circa 5.000 persone. Secondo un ufficiale potrebbero essere "decine" i nuovi casi.

"Stiamo facendo i controlli a tutto l'equipaggio della nave per essere in grado di contenere qualsiasi forma di diffusione", ha detto ieri il segretario della Marina Usa, Thomas Modly. Più di due settimane fa la Roosevelt era in Vietnam e ora sta per raggiungere Guam. Secondo la Cnn, la Marina starebbe organizzando il trasferimento in aereo di tutto il personale.