Coronavirus, Cuomo: "A New York 519 morti e numero salirà"

Foto Fotogramma

Almeno 519 persone sono morte il coronavirus nello stato di New York. Lo ha reso noto il governatore Andrew Cuomo sottolineando che l'ultimo bilancio era di 385 morti. "Il numero continuerà a salire e questa è la notizia peggiore che posso portare alla gente dello stato di New York", ha aggiunto il governatore democratico. I positivi sono 44.635, con oltre 6mila ospedalizzati dei quali 1583 ricoverati in terapia intensiva.