Coronavirus, quasi 2mila morti in Francia

La Francia supera i 30mila contagi e arriva a quasi 2mila morti per l'epidemia di coronavirus. In totale vi sono 32.964 persone infettate (3.809 nuovi casi) e 1995 morti, 299 dei quali nelle ultime 24 ore. Il dato, diffuso come ogni sera dal direttore generale della Salute francese, Jerome Salomon, tiene conto solo dei morti in ospedale, non di chi è deceduto a casa o in una casa di riposo.

E' stato esteso, inoltre, ha annunciato il premier Edouard Philippe, il periodo di isolamento di altre due settimane, da martedì prossimo e fino al 15 aprile.