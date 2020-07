Coronavirus, Oms: "Evoluzione drammatica in Africa"

(Afp)

L'evoluzione dell'epidemia di coronavirus in Africa "è drammatica, sia per l'aumento del numero di Paesi colpiti che di quello dei contagi e la situazione è molto preoccupante". Lo ha dichiarato la responsabile dell'Oms per la regione, Matshidiso Rebecca Moeti. "L'Africa è poco organizzata per fare fronte a una crisi sanitaria di grandi dimensioni", malgrado le misure di isolamento fin qui adottate da 25 Paesi, ha sottolineato.