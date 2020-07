Coronavirus, in Spagna 769 morti in 24 ore

(Afp)

In Spagna 769 persone sono morte con coronavirus in 24 ore. Lo riporta El Pais con un bilancio che sale a 4.858 vittime. I contagi sono 64.059. Secondo il ministero della Sanità di Madrid, sono 4.165 le persone in terapia intensiva, mentre quelle guarite sono 9.357.

I dati che arrivano da Madrid segnalano 7.871 nuovi casi da ieri. In totale sono 36.293 i pazienti ricoverati in ospedale. "Abbiamo più morti rispetto a ieri, ma in percentuale l'aumento è simile a quello degli ultimi tre giorni", ha detto Fernando Simón, responsabile del Centro per il coordinamento delle emergenze sanitarie del ministero della Sanità di Madrid.

La zona più colpita, segnala El Mundo, resta quella di Madrid con 19.243 casi e 2.412 morti con coronavirus. Ieri la Comunità di Madrid registrava 17.166 casi accertati di Covid-19. Tanti i casi anche in Catalogna: sono 12.940 in totale (rispetto agli 11.592 segnalati ieri), mentre le vittime sono 880.

La diffusione del coronavirus in Spagna colpisce sempre più medici e infermieri. Gli ultimi dati ufficiali riportati dai giornali El Pais ed El Mundo parlano di 9.444 operatori sanitari risultati positivi ai test. Il responsabile del Centro per il coordinamento delle emergenze sanitarie ha riconosciuto che si tratta di un dato superiore rispetto a quelli di altri Paesi colpiti dalla pandemia.