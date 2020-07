Coronavirus, Zuckerberg e Gates: 25 miloni per testare farmaci

(afp)

Mark Zuckerberg e Bill Gates doneranno 25 milioni di dollari, con altri soggetti, per finanziare la ricerca nella lotta al coronavirus. Lo ha annunciato Priscilla Chan, moglie del fondatore di Facebook, in un'intervista a Cbs This Morning. La coppia avvierà la campagna attraverso la Chan-Zuckerberg Initiative, che collaborerà con la Bill and Melinda Gates Foundation per stanziare la cifra. "Sono orgogliosa di annunciare che CZI si unirà a" Bill "Gates e ad altri" per l'iniziativa che verrà battezzata "acceleratore terapeutico per combattere il coronavirus". L'obiettivo comune è "finanziare un gruppo che valuti tutti i farmaci noti in grado di avere effetti potenziali contro il coronavirus".