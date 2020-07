Coronavirus, in Cina nessun caso locale e 54 importati

(Afp)

La Cina non ha registrato contagi locali per l'epidemia da coronavirus. Lo rende noto la Commissione sanitaria nazionale cinese, spiegando che nelle ultime 24 ore si sono registrati 54 nuovi contagi ''importati'' dall'estero. Il giorno precedente erano stati 55. ''In questo momento dobbiamo essere molto vigili e dobbiamo evitare troppo presto un allentamento'' delle misure adottate, "facendo perdere i nostri successi''.

Intanto la città di Wuhan che è stata focolaio dell'epidemia ritorna gradualmente alla normalità. Oggi è arrivato il primo treno dopo oltre due mesi di isolamento quasi totale. Ancora non è possibile uscire dalla città in cui da dicembre sono stati registrati 50mila contagi di Covid-19 e sono morte almeno tremila persone.